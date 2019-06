Três pessoas detidas por tráfico de droga em Vila Nova de Milfontes

Dois homens, de 36 e 43 anos, e uma mulher de 47 anos, foram detidos na passada segunda-feira, em flagrante delito, por tráfico de drogas, na localidade da Ribeira da Azenha, em Vila Nova de Milfontes.



De acordo com um comunicado da GNR de Beja, "no âmbito de uma investigação que durava há cerca de sete meses, com o objetivo de combater o tráfico de estupefacientes" em Ribeira da Azenha, "os militares intercetaram os suspeitos, os quais tinham na sua posse 300 doses de heroína e 60 euros em numerário."







O mesmo comunicado refere que "os detidos, todos com antecedentes criminais" pelo mesmo tipo de crime, foram presentes na passada terça-feira ao Tribunal Judicial de Odemira, tendo sido aplicada, ao homem de 36 anos, a medida de coação de prisão preventiva, o qual foi conduzido ao Estabelecimento prisional de Beja.



Ao outro homem foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.



A mulher ficou com a "medida de coação de apresentações bissemanais, no posto policial da área da residência".