Três elementos das forças de segurança - dois militares da GNR e um agente da PSP - foram atropelados no fim de semana no desempenho de funções.A primeira situação ocorreu no sábado. Em Monte Redondo, Leiria, um militar da GNR, de 25 anos, sofreu ferimentos graves ao ser atropelado por um carro ao acompanhar uma obra.No mesmo dia, mas na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, uma mulher de 19 anos foi detida por ter atropelado um agente da PSP durante uma fiscalização rodoviária. A vítima foi hospitalizada