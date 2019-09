Três suspeitos detidos por roubos a taxistas em Loures e Cascais

A Polícia Judiciária e a PSP detiveram um homem e duas mulheres, entre os 31 e os 40 anos, por dois assaltos à mão armada a taxista.Os dois crimes ocorreram em noites consecutivas – 21 e 22 de agosto –, mas as autoridades tentam ainda confirmar o envolvimento dos três detidos noutros crimes semelhantes.Segundo oapurou, o grupo atacou primeiro no concelho de Loures e, no dia seguinte, em Cascais. Em ambos os casos, as vítimas, após uma ‘corrida’, foram ameaçadas com armas de fogo e obrigadas a entregar dinheiro, telemóveis e outros objetos de valor.Na altura da detenção estavam na posse de uma arma, bem como dos telemóveis e objetos dos taxistas assaltados.Dois dos detidos ficaram em prisão preventiva.