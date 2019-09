Triatleta desaparecido no rio Minho por localizar após quatro dias de buscas

Os mergulhadores forenses da Marinha Portuguesa fizeram esta quarta-feira a última pesquisa subaquática, junto ao local onde Rafael Sá, de 23 anos, desapareceu, apesar de o sonar não ter detetado qualquer elemento no fundo do rio.



As buscas vão manter-se até amanhã, com 30 elementos dos Bombeiros de Cerveira, da Polícia Marítima e da Armada Espanhola, que vão percorrer o rio à superfície e as margens, num raio de 500 metros a partir do local do desaparecimento.