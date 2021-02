Tribunal condena a multa empresário de Vimioso por insolvência danosa

O tribunal de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, condenou um empresário pela prática de um crime de "insolvência dolosa" a uma pena de multa 1.500 euros, revelou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

"Por sentença proferida em 19 de janeiro de 2021, o Tribunal de Competência Genérica de Miranda do Douro, condenou um arguido [empresário] pela prática de um crime de insolvência dolosa, na pena de 300 dias de multa à taxa diária de cinco euros, perfazendo a quantia de 1.500 euros", indica a nota publicada na Internet.

De acordo com a procuradoria, em causa esteve a conduta de um arguido que, entre os anos de 2008 e 2009, fez desaparecer o património da sociedade da qual era gerente, com sede em Argozelo, no concelho de Vimioso (Bragança).

Segundo o MP, o arguido deu descaminho ao património da sociedade em causa, "com o intuito concretizado de lesar os credores, frustrando as garantias patrimoniais dos seus créditos".

A sociedade foi declarada insolvente por sentença transitada em julgado em 04 de agosto de 2013, não tendo sido apreendidos bens suficientes que permitissem o pagamento dos créditos ali reclamados.

O arguido foi igualmente condenado a pagar o valor total de cerca 32.651 euros, a título de danos patrimoniais e não patrimoniais causados a um dos credores, admitido a intervir no processo penal como assistente e que neste formulou um pedido de indemnização civil.

Aquando da acusação, o MP referiu que as "imobilizações corpóreas da referida sociedade passaram de 102.014,04 euros no final do ano de 2008 para zero euros, no final do ano de 2009".

