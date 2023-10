Tribunal de Espinho começou a julgar processo com 21 suspeitos de tráfico de droga

Treze dos 21 arguidos que começaram hoje a ser julgados no Tribunal de Espinho, no distrito de Aveiro, num processo de tráfico de droga, decidiram remeter-se ao silêncio.

Os arguidos, 20 homens e uma mulher, com idades entre os 25 e 59 anos, estão acusados dos crimes de tráfico de estupefacientes e tráfico de menor gravidade. Quatro deles estão também acusados de crimes de detenção de arma proibida, um dos quais responde ainda por 13 crimes de condução sem habilitação legal.

Depois de identificados, apenas oito dos 21 arguidos comunicaram ao coletivo de juízes que pretendiam prestar declarações.

Um cavaleiro, de 25 anos, que se encontra a residir atualmente na Holanda, foi o primeiro a falar, tendo assumido que comprou 10 gramas de cocaína a um outro arguido, na sequência de uma recaída com drogas, numa altura em que se encontrava de quarentena, devido à covid-19.

"Estava fechado em casa. Não tinha nada que fazer. Pensei logo em consumir", disse o arguido, garantindo que a droga se destinava para consumo próprio.

Um outro arguido, que se encontra em prisão preventiva, assumiu a posse de toda a droga encontrada na sua casa, ilibando a mãe e o irmão, que são coarguidos no mesmo processo.

Este arguido contou ainda que, por vezes, pedia "favores" à mãe para "ir buscar uma mochila com droga" e, antes de ser detido, pediu ao irmão para guardar uma mala com droga, assegurando que aquele desconhecia o que se encontrava no interior.

Os arguidos foram detidos em julho de 2022, no âmbito de uma investigação levada a cabo pela GNR, que durou cerca de um ano e meio.

Na altura, a GNR referiu que os suspeitos "dedicavam-se ao tráfico de estupefacientes, na zona norte do distrito de Aveiro e sul do distrito do Porto".

No total, foram realizadas 32 buscas domiciliárias, 24 em viaturas e oito em estabelecimentos, garagens e anexos, nos concelhos de Santa Maria da Feira, Vale de Cambra, Ovar e Espinho, no distrito de Aveiro, e Santo Tirso, Matosinhos e Vila Nova Gaia, no distrito do Porto.

No decorrer da operação foram apreendidas 43.267 doses de haxixe, 3.181 doses de cocaína, 316 doses de liamba, 59,2 gramas de óleo de haxixe, 126,2 gramas de anfetaminas, 650 selos de LSD, 55.25 gramas de MDMA e 24 pastilhas de 'ecstasy'.

Foram ainda apreendidos mais de 14 mil euros em dinheiro, diverso material de corte e embalamento, 13 viaturas e duas armas.

Após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial, sete arguidos ficaram em prisão preventiva.

