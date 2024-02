O edifício do Tribunal de S. João Novo, Porto, vai ser alvo de uma empreitada de reabilitação geral, no valor de 3,13 milhões de euros. O Ministério da Justiça indica ao CM que o procedimento foi lançado a 14 de dezembro e está na fase de apreciação das candidaturas. A obra demorará um ano.





A informação surge depois de oter noticiado, esta quarta-feira, que vários tribunais do Porto têm condições precárias. A situação era lamentada pelo antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso. O ex-autarca referia que, quando António Costa era ministro da Justiça, há mais de 20 anos, havia um projeto para três novos tribunais no Porto.