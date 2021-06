Tribunal de Vila Real condena caçador a oito anos de prisão por morte negligente

O Tribunal de Vila Real condenou esta quinta-feira um caçador a oito anos de prisão pelo homicídio negligente na forma grosseira de uma mulher que caminhava numa estrada perto da aldeia de Leirós.O arguido foi condenado, em cúmulo jurídico, pelos crimes de homicídio negligente, na sua forma mais grave (grosseiro), omissão de auxílio e ainda um crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas.O coletivo de juízes do Tribunal de Vila Real decidiu ainda condenar o caçador ao pagamento de uma indemnização de 250 mil euros à família da mulher de 28 anos que foi morta em 05 de julho de 2017, quando caminhava com uma amiga numa reta da Estrada Nacional (EN) 15 que liga à aldeia de Leirós, no concelho de Vila Real.O coletivo deu como provado que o arguido estava a caçar perto da estrada nacional quando disparou contra um javali e atingiu a mulher, tendo abandonado o local, sem prestar auxílio à vítima.Foi-lhe ainda retirada a carta de caçador, a licença de uso e porte de armas e as armas apreendidas ficam, por ordem do tribunal, perdidas a favor do Estado.O arguido de 61 anos começou a ser julgado em 20 de fevereiro de 2020 acusado pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado, homicídio na forma tentada e ainda um crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas.Durante a leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes teceu duras críticas à conduta do caçador, que andava à caça de forma proibida, num sítio proibido (perto da estrada nacional) e que, apesar de se ter apercebido de que tinha atingido a vítima, "abandonou o local" e "fez zero para a ajudar".O disparo atingiu a mulher de 28 anos que regressava de uma caminhada acompanhada por uma amiga. Ainda foi transportada para o hospital, mas acabou por morrer.Durante o julgamento o arguido nunca prestou declarações, não mostrou arrependimento e nunca falou com os pais da vítima, de quem ainda é familiar afastado.A juíza disse acreditar que o homem não teve intenção de matar, mas referiu ter a "certeza absoluta" que se "apercebeu imediatamente que atingiu alguém", sublinhando a sua conduta negligente e de "uma gravidade enorme"."Foi a atitude da maior negligência que já vi na minha vida", disse a magistrada.No final da leitura do acórdão, a defesa do arguido disse que vai recorrer para as instancias superiores.