É conhecida esta segunda-feira, no Tribunal do Funchal, a decisão instrutória do processo que julga a queda da árvore no parque do Monte, em 2017, que vitimou 13 pessoas.O ex-presidente da câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, chegou a ser arguido, mas a acusação acabou arquivada. Entre os arguidos estão a vice-presidente da autarquia, Idalina Perestrelo, e o chefe da Divisão de Jardins, Francisco Andrade.