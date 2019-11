Tribunal deixa em liberdade homem que agrediu militar em Torres Vedras

O Tribunal de Torres Vedras decidiu manter em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência, um homem que hoje de madrugada feriu um militar e furou os pneus da viatura da GNR, disse fonte desta força de segurança.Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o tribunal constituiu o suspeito como arguido e decidiu mantê-lo em liberdade até ser julgado, disse à agência Lusa fonte do comando-geral da GNR.Segundo a mesma fonte, pelas 03h30, o Posto da GNR de Santa Cruz recebeu um alerta de desacatos no interior de um bar de diversão noturna, nesta localidade do concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.A patrulha da GNR deslocou-se apeada ao estabelecimento, por este possuir apenas acesso pedonal, e resolveu os desacatos.Quando regressava à sua viatura, observou um homem a "furar os pneus", abordou-o e o suspeito acabou por fugir.Quando foi detido, reagiu, ferindo um dos militares com uma arma branca na mão esquerda.O militar teve de ser assistido na urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste, onde levou quatro pontos, e encontra-se de baixa, de acordo com a mesma fonte.