Tribunal do Barreiro sofre inundação devido ao mau tempo

A tempestade ‘Armand’ provocou chuva intensa no Barreiro, o que levou a que vários espaços no tribunal ficassem inundados. Para controlar a situação, foram colocados baldes nas salas de audiência e, numa delas, o advogado Varela de Matos foi fotografado de chapéu de chuva aberto, visivelmente indignado pela falta de condições. Entre as 07h00 e as 08h00 choveu na cidade 13 litros por metro quadrado.De Norte a Sul registaram-se dezenas de quedas de árvores. Uma delas destruiu um carro, em Gondomar. Em Vila do Conde, as aulas foram suspensas na Escola EB 2,3 Frei João, depois de as salas de aulas ficarem inundadas. A previsão aponta para mau tempo até sábado, situação que levou à emissão de um aviso pelo risco de inundações e deslizamento de terra, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, entidade que, até às 15h30, registou 373 ocorrências.