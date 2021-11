Mau tempo no fim de semana provoca danos de Norte a Sul

Desde quinta-feira e até às 18h00 de domingo, a Proteção Civil registou 1998 ocorrências por causa do mau tempo, com Lisboa, Coimbra, Porto e Aveiro como as cidades mais afetadas (com mais de 200 ocorrências).A maior parte dos incidentes reportados (44%) são quedas de árvores, inundações, limpeza de vias e queda de estruturas, mas ontem deu-se um abatimento na Estrada Nacional 110, na localidade de Torres do Mondego, Coimbra, que obrigou a circulação a fazer-se de forma alternada.O mau tempo provocou uma rajada de vento de 115 km/h em Caramulinho, em Tondela, na sexta-feira, enquanto no aeródromo de Chaves choveu, em 24 horas, 117 litros por metro quadrado. No distrito de Leiria registaram-se várias inundações e a EN237 foi cortada devido a um aluimento de terra em Casal da Foz, no concelho de Pombal.O estado do tempo regista esta segunda-feira uma melhoria significativa. A circulação de uma massa de ar seco e frio a Norte leva a que seja esta a primeira região a deixar de estar sob efeito da chuva persistente. No Centro e no Sul a chuva será frequente e intensa. Para esta terça-feira, a previsão é de céu nublado, com aguaceiros mais intensos e frequentes no Norte e Centro, que serão de neve acima de 1400/1600 metros de altitude.