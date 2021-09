Chuva forte, rajadas de vento e trovoada com queda de granizo são as previsões meteorológicas para as próximas horas, com o risco para as populações de ocorrerem cheias rápidas. O território do continente permanece sob aviso amarelo, devido à passagem de uma tempestade que esta terça-feira provocou inundações em Braga, com a queda de 38 litros por metro quadrado em 24 horas, e Coimbra, com precipitação de 81 litros por metro quadrado num dia.A chuva forte destruiu a cobertura do Centro de Cultura Contemporâneo de Castelo Branco (25 litros por metro quadrado no espaço de uma hora). Em Ovar, as chuvas intensas de esta terça-feira causaram inundações em várias ruas, estabelecimentos comerciais e empresas. Em Vila Viçosa, o mau tempo obrigou ao fecho do tribunal, e em Borba e Sobral da Adiça (Moura) houve cheias. No distrito de Leiria, houve 98 ocorrências até às 18h30 e a maioria foi inundações.