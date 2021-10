Uma queixa de cinco reclusos condenados por tráfico de droga levou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a condenar o Estado.Em causa está a falta de condições em quatro cadeias.Os reclusos vão receber entre os três mil e oito mil euros do Estado.Entres este homens acusados por tráfico de droga está o filho do traficante Franklim Lobo.