Vítor Macedo, de 30 anos, conhecido como o ‘Rei dos Catalisadores’, ficou em liberdade, por ordem de um procurador do Ministério Público do Tribunal de Vila Nova de Gaia.É a quarta vez que fica apenas com termo de identidade e residência após ser apanhado em carros furtados. Oúltimo caso ocorreu na quarta-feira, quando foi intercetado pela GNR de Arcozelo. Ainda tentou escapar a pé, mas acabou capturado.