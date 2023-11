Tribunal manda para a cadeia homem que agrediu engenheiro em Braga

O perigo de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa levaram o Tribunal de Relação de Guimarães a alterar a medida de coação que em julho o juiz de instrução aplicou a Fábio Lemos. O vendedor de carros, de 30 anos, que este em prisão domiciliária, vai ter que aguardar julgamento na cadeia.

"Não podemos menosprezar o facto do arguido revelar uma personalidade que resvala para a violência com facilidade, que assume contornos vingativos, agindo sob impulso através de repetidas actuações que encerram uma clara e extrema violência sobre as vítimas as quais, mesmo após a agressão, persegue e ameaça", escrevem os juízes desembargadores no acórdão a que o Correio da Manhã teve acesso.

Fábio Lemos está indiciado por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, um deles contra um engenheiro brasileiro de 51 anos, que foi espancado no feriado de 10 de junho, quando estava num café, em Braga. Saulo Jucá queixou-se no Ministério Público de Braga depois de ter sido violentamente espancado por Fábio Lemos, por ter nacionalidade brasileira. Segundo o acórdão do Tribunal da Relação, "nem a respectiva vítima conseguiu escapar às investidas do arguido, que a continuou a perseguir, nem a própria mãe do arguido conseguiu impedir o filho de violentamente atacar uma das vitimas", referindo-se ao ataque ao engenheiro brasileiro.

O arguido, que tem já várias condenações no cadastro, também por crimes violentos, está indiciado por um outro ataque que aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano, em Braga. Fábio Lemos, acompanhado de um amigo, Gilberto Martins, conhecido pela alcunha de Gil Ranger, perseguiram outro homem e com um bastão extensível e uma chave de fendas, destruíram o carro da vítima, com a mulher e a filha de apenas seis anos no interior. Depois disso, o homem foi violentamente agredido por Fábio Lemos, que lhe desferiu pancadas na cabeça com a chave de fendas.