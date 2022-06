Tribunal pede ao SEF e Interpol para controlar entradas e saídas de José Sócrates de Portugal

O tribunal pediu ao SEF e à Interpol para controlar as entradas e saídas de José Sócrates do país. Em causa estão as viagens do ex-primeiro-ministro ao Brasil que não foram comunicadas ao tribunal. Chamado a explicar as deslocações ao estrangeiro, o ex-governante recusou fazê-lo, apresar de estar sujeito ao Termo de Identidade e Residência (TIR). "O arguido não prestou as aludidas informações.



Nesta sequência, vem o Ministério Público promoverque se oficie ao SEF no sentido de ser obtida informação sobre as datas de ausência do arguido do território Nacional. Uma vez que o SEF integra, através de oficial de ligação permanente, o Gabinete Nacional Interpol, e porque importa apurar as datas de permanência do arguido no Brasil, oficie ao identificado Gabinete, no sentido de informar o tribunal com referência ao período compreendido entre 9 de Abril de 2021 e a presente data: das datas registadas de saídas do território nacional e subsequentes entradas no mesmo por parte do arguido José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa; dos períodos de permanência do arguido José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa em território brasileiro", lê-se no despacho proferido pela juíza Margarida Alves, a que o CM teve acesso.