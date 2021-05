Trio apanhado após roubo de escape estava a violar confinamento obrigatório

Três homens, com idades entre os 20 e os 45 anos, foram detidos esta sexta-feira por violação do confinamento obrigatório a que estavam sujeitos no âmbito da pandemia da Covid-19, no concelho de Arraiolos, Évora.A detenção veio na sequência de uma denúncia a dar conta que três indivíduos estariam na via pública a proceder à remoção de um sistema de escape de uma viatura ali estacionada. Ao deslocarem-se ao local, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e localizaram os suspeitos no interior de uma empresa de gestão de resíduos, já na posse de um sistema de escape de diverso material ferroso.

"No decorrer das diligências policiais apurou-se que os suspeitos estavam em violação do confinamento obrigatório a que estavam sujeitos.", lê-se no comunicado enviado pela GNR.

Os homens foram detidos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Évora.