Três homens encapuçados assaltaram esta madrugada um restaurante em São Pedro de Rates, Povoa do Varzim.



Assalto aconteceu por volta das 4h30 e durou 58 segundos.



Os assaltantes conseguiram entrar no restaurante através de uma porta lateral. Um dos homens dirigiu-se para junto da caixa registadora, enquanto os outros dois se concentraram na máquina de tabaco do estabelecimento, conseguindo transportar a mesma para o exterior e colocá-la numa carrinha.









Ver comentários