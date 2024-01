Trio detido por tentar matar homem que resistia a assalto em Faro

Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 21 e os 31 anos, foram detidos por serem suspeitos de tentar matar um indivíduo, de 42, após cometerem um assalto a uma casa em Faro. Segundo a Polícia Judiciária, os factos aconteceram no passado sábado, dia 13 de janeiro.



"Os suspeitos introduziram-se na habitação onde se encontrava a vítima e a companheira com o móbil inicial do roubo, agredindo-os mediante o uso de arma branca, no momento em que reagiram na tentativa de repelir o ataque", lê-se no comunicado da referida autoridade.





A vítima sofreu graves lesões ao nível do tórax e abdómen, estando ainda hospitalizada no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

A suspeita, de 31 anos, foi localizada e detida no passado dia 15 de janeiro, ficando sujeita à medida de coação de prisão preventiva.

Esta quinta-feira, os outros dois suspeitos, de 21 e 23 anos, foram localizados e detidos. Os jovens, com antecedentes por crimes de roubo e tráfico de estupefacientes, vão ser presentes a interrogatório Judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.