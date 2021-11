Trio preso por deixar português em coma em Espanha

Três espanhóis foram presos pela Polícia Judicial do país vizinho, pela tentativa de homicídio de um português que se encontra em coma desde 14 de novembro.

A rixa que levou ao ataque ocorreu na zona industrial de Ayamonte, à saída de uma discoteca. Segundo a imprensa do país vizinho, o jovem português envolveu-se numa desordem com o uso de facas e objetos contundentes. Acabou por ser atingido mais que uma vez na cabeça, sofrendo um traumatismo cranioencefálico muito grave. Encontra-se, desde o dia do ataque, em estado grave.

Os três suspeitos da tentativa de homicídio foram apanhados quando, aparentemente, se encontravam já a preparar a fuga da zona de Ayamonte.

Não se descartam futuras detenções.