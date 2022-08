Tripulante de veleiro resgatado após embarcação encalhar em zona rochosa na Ericeira

Um tripulante de um veleiro foi resgatado na madrugada desta segunda-feira depois de ter encalhado numa zona rochosa a cerca de sete quilómetros a norte da Ericeira, entre a praia da Calada e a praia de São Lourenço.



O alerta foi recebido pouco depois da meia-noite. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), foi ativada de imediato uma uma mota de salvamento marítimo da Estação Salva-vidas da Ericeira e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais.





A bordo da embarcação estava um homem de nacionalidade escocesa, de 48 anos. "O tripulante do veleiro, que apresentava sinais de hipotermia, foi resgatado pela mota de salvamento marítimo da Estação Salva-vidas para o porto da Ericeira, onde aguardavam elementos dos Bombeiros Voluntários da Ericeira e do INEM", revelou a AMN em comunicado.A vítima foi assistida e estabilizada pelos bombeiros e transportada de seguida para o hospital.A embarcação acabou destruída pela influência da maré, com vários destroços na zona rochosa.