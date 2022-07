Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother e mulher do traficante Vítor Soares, conhecido como Vitó, pode ainda vir a ser constituída arguida no processo da rede de tráfico de droga de Mirandela. O Núcleo de Investigação da GNR encontrou droga na casa do casal.



Pela primeira vez, o Investigação CM revela os rostos dos quatro detidos, que estão em prisão preventiva, as várias ramificações desta rede e também os outros locais do Norte do País onde a droga era traficada.









