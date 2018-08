Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista cai de parapente em frente à mulher

Croata foi levado num ‘héli’ do INEM para o Hospital de Santa Maria.

Por J.T. | 08:56

Um turista croata, de 46 anos, sofreu ferimentos graves ao cair numa arriba quando praticava parapente, na praia do Porto Novo, Torres Vedras.



A mulher assistiu a tudo e deu o alerta.



A vítima caiu a meio da arriba e foi retirado pelos bombeiros de Torres Vedras, numa operação liderada pelo capitão do porto de Peniche.



O turista foi levado num ‘héli’ do INEM para o Hospital de Santa Maria.



Suspeita-se de uma lesão cervical.