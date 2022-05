Um turista de 52 anos, de nacionalidade inglesa, ficou ferido com gravidade na sequência de uma agressão na zona da Oura, em Albufeira.O alerta foi dado às autoridades às 4h44. A vítima foi socorrida por elementos dos Bombeiros de Albufeira, INEM e transportada para o hospital de faro.A GNR esteve no local e está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a agressão, nomeadamente se esteve relacionada com uma rixa ou se ocorreu na sequência de um assalto.