Encontrado corpo de turista que desapareceu no mar após ser arrastado por onda na Madeira

Um turista sueco de 59 anos morreu esta sexta-feira no mar do Seixal, na costa norte da Madeira, depois de ter sido arrastado por uma onda, indicou a Capitania do Porto do Funchal, responsável pela operação de busca e resgate.

"Recebemos o alerta da Proteção Civil às 13h58 e foram mobilizadas uma embarcação do SANAS [associação madeirense de socorro no mar], que se encontrava no Porto Moniz [costa norte] e uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos, que partiu do Funchal", adiantou a mesma fonte.

A operação de busca e resgate envolveu também duas equipas de 'drones' -- uma do Serviço Regional de Proteção Civil, outra do Comando Operacional da Madeira, que localizou o corpo do turista sueco às 16:38.

De acordo com a Capitania do Porto do Funchal, ao que tudo indica, o homem foi arrastado por uma onda na zona da Ribeira da Laje, na freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz, e o primeiro alerta foi dado às autoridades pela sua mulher.

Este foi o segundo corpo recolhido esta sexta-feira do mar na Madeira.

Às 12:58, as autoridades receberam um alerta dando conta de um corpo a boiar na baía de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, que foi recolhido por uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos.

Não foi possível apurar causas da morte nem a identidade deste homem, mas a imprensa regional adiantou tratar-se de um cidadão também de nacionalidade estrangeira.