Turista sueco morre após despiste violento em Albufeira

Homem de 63 anos perde controlo do carro em descida acentuada e cai em ribanceira.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 08:33

Um turista sueco, de 63 anos, morreu e a mulher, da mesma idade, ficou ferida após um aparatoso despiste na zona de São Rafael, em Albufeira. As vítimas ficaram presas dentro do carro e tiveram que ser desencarceradas pelos bombeiros.



O acidente aconteceu numa descida acentuada, na estrada que liga São Rafael à marina de Albufeira. O relógio marcava as 21h20. O casal de turistas, ao que o CM conseguiu apurar, é de nacionalidade sueca e seguia normalmente na via quando de repente o condutor perdeu o controlo da viatura, numa curva. O carro foi embater na vedação de um terreno e caiu para uma pequena ribanceira, no meio da vegetação.



As duas vítimas ficaram presas dentro da viatura até à chegada dos meios de socorro.

Foram ativados os meios de desencarceramento dos Bombeiros de Albufeira, as ambulâncias do INEM de Alcantarilha e Quarteira, e uma equipa médica, que fizeram tudo para salvar o homem encarcerado. No entanto, os ferimentos que sofreu foram muito graves e o óbito foi declarado no local. A mulher ficou ferida e foi transportada para o Hospital de Faro.



A estrada foi cortada ao trânsito pelos militares da GNR de Albufeira durante as operações de socorro e de limpeza da via, que se prolongaram durante várias horas.

Uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação foi ativada e está agora a investigar as causas deste acidente mortal.