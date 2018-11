Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas ficam isolados em areal de Lagos

Tiveram de ser salvos pela Polícia Marítima de moto de água.

Por João Mira Godinho | 10:26

Dois turistas, alemães, tiveram de ser resgatados por moto de água de um areal, próximo da praia do Camilo, em Lagos, onde firam isolados devido à subida da maré. Foram salvos pela Polícia Marítima local, de moto de água.



O alerta para a situação foi recebido pelo piquete da Polícia Marítima de Lagos pelas 13h38 de domingo passado. Os dois homens terão ido passear pela praia, quando a maré estava mais baixa, e acabaram por ficar isolados quando o mar subiu e cortou o acesso a pé naquela zona de areia.



Para o local o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Lagos, Conceição Duarte, que coordenou a operação de resgate, enviou, por terra, agentes da Polícia Marítima, "com o objetivo de localizar as pessoas isoladas, e por via marítima, uma embarcação salva-vidas SR33, da Estação Salva-vidas de Sagres", explicou, ontem a Autoridade Marítima Nacional.



Os alemães acabaram por ser rapidamente localizados, em segurança, no areal. E, como "as condições de mar eram favoráveis", foram transportados, um de cada vez, para a praia do Camilo, com recurso a uma moto de água, operada por um agente da Polícia Marítima de Lagos.



Apesar do susto, os turistas não sofreram qualquer ferimento nem necessitaram de receber tratamento médico.



Nesta altura do ano, em que as variações entre a maré alta e baixa são maiores e até por a ondulação ser mais forte, as autoridades recomendam um cuidado redobrado junto à costa.