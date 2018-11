Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arriba junto a prédio em Lagos em risco de derrocada

Parte do passeio já ruiu e moradores temem tragédia como a que aconteceu em Borba.

Por Diana Santos Gomez | 09:35

É a única entrada pedonal do prédio, localizado sobre a arriba da praia D. Ana, em Lagos, permitindo também o acesso à garagem do edifício, e está a deteriorar-se há vários anos. O passeio junto ao prédio já ruiu parcialmente e há tubos de eletricidade a descoberto. Os moradores temem uma tragédia.



"Estes cabos têm ligação ao prédio e penso que também aos postos de eletricidade, é preocupante também porque esta é a única forma que temos de entrar nas casas", explica Rogério Martins, de 58 anos. Este morador receia que "o mesmo que sucedeu nas pedreiras em Borba possa repetir-se aqui".



Rogério Martins explica que funcionários da autarquia já estiveram no local mas "a única coisa que fizeram foi afastar as grades junto ao buraco". Contactada pelo CM, a autarquia diz que "insistiu ao longo dos anos, mas não está prevista qualquer ação de intervenção por parte do Ministério do Ambiente". A câmara já se disponibilizou para colaborar com a Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, com a "contratação dos estudos e projetos necessários à proteção e estabilização das arribas". Mas a intervenção estará dependente do ministério. Contactada pelo CM, a ARH não respondeu em tempo útil.



PORMENORES

Enchimento de areia

No verão de 2015, a praia foi sujeita a obras de requalificação. Na prática foi feita uma alimentação artificial de areia.



Derrocadas em Portimão

Este ano duas arribas sobre as praias dos Careanos e Alemão, de Portimão cederam e acabaram por ruir.



Monitorização

Em média registam-se doze derrocadas naturais por ano, no litoral do Algarve, de acordo com dados facultados pela Agência Portuguesa do Ambiente, entidade responsável pela monitorização.