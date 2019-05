Uber disponível a partir desta quinta-feira em Coimbra

Cinco anos depois de ter começado a funcionar em Portugal, a multinacional americana Uber, que presta serviços na área do transporte privado urbano, chega esta quinta-feira à cidade de Coimbra, passando a cobrir 60% da população nacional."A Uber reforça o seu compromisso com Portugal e chega esta quinta-feira à cidade de Coimbra", anuncia a multinacional em comunicado, adiantando que "a aplicação disponibiliza viagens agora a mais de 60% da população portuguesa", a maior cobertura do serviço no sul da Europa.O mercado de Coimbra já é conhecido da empresa, que desde novembro de 2018 disponibiliza a Uber Eats, serviço de entrega de refeições de restaurantes da cidade ao domicílio.Mas só agora a empresa vai disponibilizar o serviço de transporte privado urbano que a celebrizou. A aplicação passa agora a disponibilizar em Coimbra a sua opção de viagem mais económica, uberX."Há vários meses que milhares de utilizadores abrem regularmente a aplicação da Uber em Coimbra para viajar. Continuamos a reforçar o nosso compromisso com Portugal e que coloca a Uber ao serviço dos portugueses nas 19 maiores cidades do país", refere fonte oficial da empresa.A Uber garante que "a expansão para a cidade de Coimbra reforça a operação em território nacional, trazendo consigo também mais oportunidades económicas para os milhares de motoristas que viajam com a aplicação nas cidades portuguesas".Atualmente, a Uber serve utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, na Região do Algarve, Braga e Guimarães e agora na cidade de Coimbra. Nestes cinco anos de presença em Portugal já foram realizados mais de dois milhões de 'downloads' da aplicação.