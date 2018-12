Último corpo resgatado na pedreira de Borba

Sargento reformado estava preso dentro do carro, encontrado submerso.

Por Sofia Garcia | 01:30

As operações de reconhecimento e busca em Borba, depois da derrocada da estrada 255, estão encerradas. A viatura com a quinta vítima mortal foi retirada ontem do fundo da pedreira. O veículo ligeiro no qual estava Fortunato Ruivo, sargento reformado do Exército com 85 anos, foi resgatado com a ajuda de uma grua. Só conseguiram recuperar o cadáver do idoso, do Alandroal, após ações de desencarceramento que decorreram já com o veículo no exterior do buraco.

A Proteção Civil frisou que é quase impossível existirem mais vítimas. "Foi uma operação extremamente complexa. A GNR tem procurado na sua base de dados se na região havia mais desaparecidos. Não há nenhuma situação que leve a concluir que existam mais vítimas. Há a probabilidade elevadíssima de que recolhemos todos os corpos de todas as vítimas que estavam na pedreira", garantiu o tenente-general Mourato Nunes.

Na sexta-feira foram recuperados os corpos dos cunhados Carlos Lourenço, de 37 anos, e de José Rocha, de 53. Nos dias 20 e 24 já tinham sido entregues às famílias os corpos dos operários Gualdino Pita, de 49 anos, e de João Xavier, de 58.



PORMENORES

Cremados ontem

As cerimónias fúnebres de José Rocha e do cunhado Carlos Lourenço, cujos corpos foram retirados da pedreira na sexta-feira, realizaram-se ontem à tarde no Crematório de Elvas. Os dois viviam na freguesia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa.



Missa de homenagem

Realizou-se na última quarta-feira, na igreja de Bencatel, em Vila Viçosa, uma missa em homenagem a todas as vítimas da tragédia. A cerimónia reuniu centenas de amigos e famílias das vítimas e foi celebrada pelo Arcebispo de Évora.



Detonações horas antes podem ter provocado tragédia

A pedreira pode ter sido palco de detonações horas antes da tragédia, isto segundo algumas denúncias que as autoridades estão agora a investigar. A notícia do jornal ‘Expresso’ atribui a informação a uma fonte da Polícia Judiciária, organismo que ainda vai ouvir testemunhas e fazer perícias forenses no local onde parte da N255 desabou. O vereador da Câmara de Borba, Quintino Cordeiro, avança que várias pessoas falam em "duas explosões naquela manhã".