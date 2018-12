Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retirado o corpo do terceiro desaparecido na pedreira em Borba

A vítima mortal será um idoso de 85 anos.

11:11

Foi encontrado e retirado o terceiro corpo desaparecido na pedreira em Borba, durante a manhã deste sábado. A vítima mortal é um idoso de 85 anos e será autopsiado no Instituto de Medicina Legal do Hospital de Beja. Esta é a quinta vítima do acidente.



A segunda viatura que caiu no deslizamento de terra e colapso da estrada 255 também foi retirada este sábado, ao 13º dia de operações.



Recorde-se que esta tragédia ficou marcada pelo deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra e o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, para o interior de duas pedreiras contíguas ocorreu no dia 19 de novembro às 15h45.