Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrados corpo de terceira vítima e viatura da tragédia em Borba

Estão ainda duas pessoas desaparecidas.

19:30

As autoridades localizaram esta quinta-feira o corpo da terceira vítima mortal da tragédia de Borba e uma viatura submersa na pedreira. Estão ainda duas pessoas desaparecidas.



Os meios do INEM estão no local.



O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255 entre Borba a Vila Viçosa provocou a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de duas pedreiras contíguas no dia 19 deste mês, pelas 15h45.



O acidente, segundo a Proteção Civil, provocou a morte de trabalhadores da empresa de extração de mármores da pedreira que se encontrava ativa, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora.



Foi agora encontrado o corpo de outra vítima.