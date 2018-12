Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retirados dois corpos e encontrado o carro em pedreira de Borba

Cunhados José Rocha e Carlos Lourenço estavam encarcerados na carrinha submersa.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Os corpos dos cunhados José Rocha, de 53 anos, e Carlos Lourenço, 37, foram esta sexta-feira retirados do fundo da pedreira de Borba para onde se deslocavam quando a carrinha foi arrastada, a 19 de novembro, na derrocada de uma estrada municipal.



O CM apurou junto da Proteção Civil que ao final do dia de ontem foi localizado, também submerso, o segundo carro arrastado para a pedreira. Deverá ser hoje retirado e com ele o corpo de Fortunato Ruivo, de 85 anos, ainda desaparecido e que será a quinta vítima mortal. Na semana passada já haviam sido recuperados os corpos de Gualdino Pita, 49, e João Xavier, 58.



A carrinha estava "encaixada entre dois blocos de pedra, com a estrutura metálica muito deformada", disse o coronel Duarte Costa, comandante nacional da Proteção Civil: "Conseguimos hoje [ontem] fazer a retirada da 3ª e 4ª vítimas da zona do sinistro, o que para nós é extremamente importante."



O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, esteve ontem no local e afirmou que Governo e primeiro-ministro acompanham "a par e passo" as operações. A derrocada da estrada - ladeada por precipícios de pedreiras - e as mortes que provocou são investigadas pelo Ministério Público.



Ontem, a Câmara de Ferreira do Alentejo decidiu encerrar ao trânsito, por segurança, um troço da estrada junto à Pedreira da Figueirinha. Trata-se de uma pedreira desativada.



Mergulhadores com trabalho de risco

Os mergulhadores da GNR e bombeiros, que confirmam manualmente e sem visibilidade os contactos do sonar da Marinha, têm trabalhado em condições de grande risco. Há ainda pequenas derrocadas para o lago da pedreira.



"Foi uma operação complexa, difícil, com algum grau de perigosidade, mas os nossos operacionais estiveram ao mais alto nível e correu tudo bem", disse o coronel Duarte Costa sobre o resgate de ontem.