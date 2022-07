O fogo passa pelas aldeias dos concelhos atingidos nos últimos dias, muitos no Centro do País. Depois da aflição de ter as chamas por perto, travadas pelos operacionais à porta de casa, as pessoas fazem contas aos prejuízos.



No Sul dos concelhos de Ansião e Alvaiázere, a braços com um incêndio de grandes dimensões desde sexta-feira, vão-se já acumulando as histórias e as dores de quem viu desaparecer o trabalho de uma vida, num instante.









