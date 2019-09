Um desalojado em incêndio que destruiu parcialmente uma casa em Castelo de Paiva

Uma pessoa ficou esta segunda-feira desalojada na sequência de um incêndio que hoje destruiu parcialmente a sua habitação em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros.Segundo a fonte, o único residente da casa, situada na localidade de Raiva, vai ser realojado numa habitação de familiares.A ocorrência, que não provocou feridos, foi registada às 11h47 e o fogo foi combatido por 24 operacionais de Castelo de Paiva, apoiados por seis viaturas.Segundo os bombeiros, são desconhecidas as causas do incêndio.