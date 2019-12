Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo, durante a tarde desta quarta-feira, na Praça Mário Soares, em Lisboa.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários da Amadora, a vítima apresenta apenas ferimentos ligeiros. No entanto, ainda está sob avaliação da equipa do INEM no local, para posteriormente ser transportado para uma unidade hospitalar.O alerta aconteceu cerca das 15h12.