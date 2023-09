Um ferido é o resultado de um despiste de carro, na EN106-3, em Paredes, esta noite de sábado. O alerta foi dado às 21h25.



No socorro estiveram os Bombeiros de Paredes e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





Ao que oapurou, o ferido será transportado para o Hospital de Penafiel, com ferimentos considerados leves. A GNR esteve no local e investiga.