Um despiste, seguido de incêndio da viatura causa um ferido na Estrada de D. Miguel, em Gondomar.



O alerta foi dado às 08h40.





Ao que o Correio da Manhã apurou, após o despiste o carro incendiou-se, mas o fogo foi rapidamente extinto. No socorro estiveram os Bombeiros de S. Pedro da Cova e de Gondomar.A vítima depois de estabilizada foi encaminhada para uma unidade hospitalar, com ferimentos considerados leves.As causas estão ainda por apurar.As autoridades estiveram no local e estão a investigar.