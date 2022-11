Um ferido em acidente de trabalho em Matosinhos

Uma mulher, de 62 anos, foi atropelada, esta quinta-feira de manhã, no interior da empresa Super Bock por um camião durante uma manobra, em Leça do Balio, em Matosinhos.A vítima ficou com uma hemorragia na cabeça e apresentava períodos de inconsciência à chegada das equipas de socorro.O acidente de trabalho aconteceu minutos antes das sete da manhã e para o local foram mobilizados os bombeiros de São Mamede de Infesta, a VMER do hospital Pedro Hispano e a PSP.A mulher foi transportada para o Hospital Pedro Hispano e deu entrada na sala de emergência da unidade de saúde com ferimentos graves.