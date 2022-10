Um motociclista ficou com ferimentos graves, na sequência de uma aparatosa colisão entre mota em que seguia com um carro, na A4, ao quilómetro 5, em Leça do Balio, Matosinhos.



O alerta foi dado às 12h32.





No socorro, estiveram os Bombeiros de S. Mamede de Infesta e o INEM.Depois de estabilizada, a vítima foi levada para o Hospital de S. João, no Porto.As causas da colisão são desconhecidas. Estão agora a ser averiguadas pelas autoridades.