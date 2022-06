Carro capotado em Paredes deixa trânsito da A4 condicionado durante três horas

Um homem, de 26 anos, sofreu ferimentos ligeiros, ao fim desta tarde de quarta-feira, na sequência de um aparatoso despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, em Paredes.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Paredes, para um acidente rodoviário, na A4, sentido Amarante/Porto.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Paredes para o hospital de S. João, no Porto.O destacamento de trânsito da GNR da Maia e a empresa concessionária estiveram no local. O trânsito ficou condicionado, a uma faixa de rodagem durante cerca de três horas.A autoridade investiga as causas e as circunstâncias do aparatoso despiste.