Três pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros durante a noite desta terça-feira, na Estrada Nacional 106, junto à freguesia de Termas de São Vicente, em Penafiel.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Entre-os-Rios, uma das vítimas foi transportada para o Hospital de São João, no Porto e as restantes para o Hospital de Penafiel.O alerta ocorreu cerca das 23h20.