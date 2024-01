Um ferido grave em colisão em Gondomar

A Estrada Nacional 108, em Valbom, concelho de Gondomar, está cortada ao trânsito nos dois sentidos desde as 17h30 na sequência de uma colisão rodoviária, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

A interrupção do trânsito na estrada marginal que liga Entre-os-Rios ao Porto verifica-se no quilómetro 1,8, acrescentou a fonte.

O acidente envolveu um veículo ligeiro e um motociclo, provocando "ferimentos graves" no ocupante do motociclo e ferimentos ligeiros no condutor do carro, acrescentou a fonte, indicando que foram ambos transportados para o Hospital Santo António, no Porto.

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 18h30, mantinham-se no local 14 operacionais e cinco viaturas.