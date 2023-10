Dois feridos graves em colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias em Gondomar

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias ao final desta tarde, na ponte da Foz do Sousa, integrada na EN108, em Gondomar, provocou quatro feridos, dois deles graves. Uma das viaturas ficou imobilizada em cima do passeio da ponte.

O alerta foi dado pelas 19h00 e os Bombeiros de Valbom, com o apoio dos Bombeiros de Melres e do INEM, foram accionados para o local.

Ao que o CM apurou, um homem, com cerca de 40 anos, condutor de uma das viaturas, ficou em estado crítico. Teve de ser desencarcerado e foi transportado para o hospital de Santo António, num quadro de politraumatismos. Também um outro homem, com cerca de 50 anos, ficou ferido com gravidade.

Na sequência da colisão, uma mulher, com cerca de 40 anos, e uma menina, de 4 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram hospitalizadas.

A circulação na via, que liga Porto a Entre-os-Rios, esteve cortada durante cerca de 3 horas. Os trabalhos foram dados como concluídos pelas 22h20.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR esteve no local e investiga as circunstâncias em que ocorreu a colisão.