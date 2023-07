Despiste de uma carrinha de mercadorias faz um ferido grave em Almeirim

Um homem, de 72 anos, ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste seguido de capotamento de uma carrinha de mercadorias, que ocorreu na zona de Azerveira, na E.N. 114, que liga Almeirim a Coruche.O alerta para o acidente foi dado pelas 16h39. No socorro estiveram uma dezena de operacionais dos bombeiros de Almeirim, com uma ambulância do INEM e um carro de desencarceramento e a GNR.O idoso que conduzia a carrinha foi transportado para o hospital de Santarém.A vítima foi estabilizada no local depois de retirada da carrinha, onde ficou encarcerada. A viatura circulava sem qualquer tipo de carga.Durante as operações de socorro a estrada esteve cortada à circulação automóvel nos dois sentidos, durante quase uma hora.A causa do acidente está a ser investigada pela Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR