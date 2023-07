Despiste de automóvel provoca um morto em Penacova

Um homem de 59 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste do automóvel ligeiro que conduzia, na Estrada Municipal 535, em Albarqueira, no concelho de Penacova, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros.

O condutor, o único ocupante da viatura, despistou-se contra uma árvore, afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, Vasco Viseu.

A mesma fonte indicou que foram feitas manobras de reanimação, mas que o óbito foi declarado no local.

O alerta para o acidente foi dado às 14h45.

No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Penacova, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).