Um despiste de um carro contra uma paragem de autocarros fez, esta quinta-feira, cinco feridos ligeiros na Estrada Nacional 8, em Loures. A estrada está cortada no local do acidente. O trânsito foi desviado.O alerta foi dado às 16h16.No local estão 17 operacionais das corporações de bombeiros de Loures e Malveira. A PSP também se encontra no local.