O despiste de um veículo ligeiro na A24, esta sexta-feira, no sentido Bigorne/Lamego ao quilómetro 103, no distrito de Viseu, fez dois feridos ligeiros.O alerta para a ocorrência foi dado às 18h04.No local estiveram 22 operacionais, das corporações de bombeiros de Castro Daire, Lamego e Tarouca, apoiados por nove veículos e a Vmer de Viseu.O trânsito não se encontra cortado. As causas do acidente ainda estão por apurar.