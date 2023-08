Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou dois feridos e obrigou ao corte da EN108, no sentido Entre-os-Rios/Porto durante cerca de meia hora, esta tarde, em Gondomar.

O alerta para o acidente, próximo do Clube dos Caçadores, foi dado às 17h34. As vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Valbom e transportadas, com ferimentos leves, para o Hospital de Santo António, no Porto.

A GNR esteve no local e investiga as causas da colisão.